Camec Collecchio e Codogno le protagoniste della quinta giorrnata della poule salvezza in A baseball

(AGENPARL) - Roma, 25 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 25 agosto 2024 Prosegue senza soste la marcia imbattuta della Camec Collecchio nel girone F della poule salvezza. Gli emiliani hanno fatto l’enplein per manifesta sui Lions Dolphins Nettuno. Con 41 punti segnati, la Lupi Auto Firenze passa ad Alghero. Tre pareggi nel girone G, mentre nel girone H il Codogno balza in testa, con la Farma Crocetta seconda. Ancora tutto da decidere nella lotta per evitare i playout.

I risultati della quinta giornata della poule salvezza

Gir. F: Catalana-Lupi Auto Fiorentina 1-17 (6°), 6-24 (7°); Padule-Cagliari 9-16, 6-8; Camec Collecchio-Lions Dolphins Nettuno 11-1 (7°), 10-0 (8°). Ha riposato: Comcor Modena.

Gir. G: Godo-New Rimini 0-7, 2-1; Tecnovap Verona-Gereon Ronchi 5-1, 7-13; Itas Mutua Rovigo-Athletics Bologna 5-11, 7-0. Ha riposato: Padova.

Gir. H: Campidonico Torino-Tecnograniti Senago 4-5, 11-0 (7°), Codogno-Settimo 3-1, 1-0; Ciemme Oltretorrente-Platform-TMC Poviglio 4-5, 4-6, Milano 1946-Farma Crocetta 7-9 (11°), 6-9.

LE CLASSIFICHE

Gir. F: Camec Collecchio (6-0), 1.000; Comcor Modena (6-2), .750; Lupi Fiorentina e Cagliari (5-3) .625; Lions Dolphins Nettuno e Catalana (2-6), .250; Padule (2-8), .200.

Gir. G: Padova (7-1), .875; Itas Mutua Rovigo (4-2), .667; Ronchi (5-3), .625; Tecnovap Verona (5-5), .500; New Rimini (2-4), .333; Godo e Athletics Bologna (2-6), .250.

Gir. H: Codogno (7-3), .700; Milano 1946 e Farma Crocetta (6-4), .600, Tecnograniti Senago e Platform TMC Poviglio (5-5), .500; Ciemme Oltretorrente e Settimo (4-6), .400; Campidonico Torino (3-7), .300.

Nella foto: Alex Sambucci, mazza pesante della Farma Crocetta (Duck Press)