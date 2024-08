(AGENPARL) - Roma, 25 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 25 agosto 2024 BARI. CERRETO( FDI), L’ AGGRESSORE NON RIMANGA IMPUNITO

“Il video che immortala una vera e propria agghiacciante aggressione ai danni di un Carabiniere intervenuto con spirito di abnegazione per sedare una rissa a Locorotondo è esecrabile, come del tutto assurdo il fatto che gli aggressori risultino a piede libero. La mia totale solidarietà va al Carabiniere aggredito e il mio ringraziamento per aver placato una rissa che poteva avere effetti devastanti, magari nei confronti di qualche malcapitato. Per quanto riguarda l’aggressore spero che venga processato per direttissima. Di fronte a simile barbarie bisogna rispondere con durezza. Le Forze Armate vanno tutelate senza se e senza ma e guai se circostanze del genere non trovino puntuali centri di imputazione nei confronti degli aggressori”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Marco Cerreto.

