(AGENPARL) - Roma, 25 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 25 agosto 2024 BARI. ALMICI (FDI), INACCETTABILE COLPIRE SERVITORI DELLO STATO

“Condanna ferma per quanto accaduto a Locorotondo, in provincia di Bari, dove una pattuglia dei Carabinieri ha subito una vile aggressione. E’ inaccettabile che servitori dello Stato, impegnati a garantire la sicurezza dei cittadini, siano stati colpiti dalla violenza di chi non può essere che un delinquente. Nell’esprimere la mia solidarietà al Carabiniere e a tutta l’Arma chiedo con forza che tale atto non resti impunito e vi sia subito la condanna per un gesto così grave. E’ assolutamente indispensabile tutelare le Forze dell’ordine con norme piu’ stringenti ed efficaci di quelle attualmente in vigore e con il Disegno di legge Sicurezza in discussione da settembre alla Camera il Governo Meloni dimostra nei fatti di essere vicino alle Forza dell’Ordine che difendono lo Stato e i cittadini”. Lo dichiara il deputato di Frateli d’Italia Cristina Almici.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati