(AGENPARL) - Roma, 25 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 25 agosto 2024 All’Hortus nessuno spettacolo, all’Area Eventi un semplice meeting con

appendice musicale “Nessuna orda di barbari, come vorrebbe far credere

cercando l’ennesima speculazione politica la minoranza, ha assaltato

l’Hortus conclusus, anche perché all’Hortus non si è svolto assolutamente

nulla. Si fa riferimento invece ad un’iniziativa che è andata in scena

nello Spazio Eventi che è un luogo ideato per finalità e contesti proprio

di questa natura. E comunque nessun mega-concerto di musica techno o rave

party. L’evento di cui parla l’opposizione è stato un semplice meeting open

organizzato dall’associazione Sannio Valley con al centro tematiche di

forte interesse sociale, economico e culturale. Si è parlato di startup,

idee innovative, giovani e territorio grazie al lavoro del superprof Carlo

Mazzone e dell’imprenditore Mimmo Ialeggio. E’ un’attivita di cui siamo

fieri e di alto valore socio-culturale che abbiamo sostenuto convintamente

e che avrà un seguito estremamente prestigioso il 30 agosto in piazza Torre

con un convegno su tech, sviluppo e territorio cui parteciperà un assessore

della Regione Campania”, lo spiegano in una nota i consiglieri di

maggioranza Loredana Iannelli, Alboino Greco e Antonio Picariello.

“Chiarito questo, una successiva attività conviviale con sottofondo

musicale, autorizzata, del tutto priva dei connotati che in maniera rude e

inelegante è stata bollata come festino, si è svolta, ribadiamo il

concetto, non già nel sito monumentale dell’Hortus ma nell’Area Eventi, che

è spazio distinto e distante, con ingresso autonomo e che può essere usato

tranquillamente per eventi di natura musicale. Pertanto non è stato violato

nessun Regolamento. Quanto all’opportunità di utilizzare siti, anche

d’interesse storico-culturale, per eventi musicali, scenografici o

d’intrattenimento, non c’è dubbio che i luoghi culturali debbano essere

vissuti e valorizzati anche attraverso momenti di carattere ludico e di

entertainment: dall’Arena di Verona al Colosseo, fino allo scatto che

divenne virale della Ferrari con Santa Sofia sullo sfondo, sono molteplici

gli eventi di questo tipo cui si assiste regolarmente: nessun danno. Più

dannosa la polemica a tutti i costi”, concludono i consiglieri di

maggioranza.