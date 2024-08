(AGENPARL) - Roma, 25 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 25 agosto 2024 [Regione Lazio]

UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE

COMUNICATO STAMPA

ADOTTATO IL NUOVO PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

DI PROMOZIONE AGROALIMENTARE PER IL BIENNIO 2025-2026

Roma, 25 agosto 2024 – La Regione Lazio, in collaborazione con l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ha adottato il nuovo programma delle iniziative di promozione agroalimentare per il biennio 2025-2026, formalizzato attraverso la variazione della legge regionale di bilancio. Il nuovo piano mira a rafforzare l’intero comparto laziale dell’agrifood, offrendo alle imprese un contesto più strutturato per la pianificazione delle proprie attività di marketing.

Il programma è supportato da uno stanziamento di 3mila e 700 euro per ciascuna delle due annualità. Un investimento importante, finalizzato a promuovere aziende e prodotti della nostra regione, favorendo l’apertura di nuovi canali commerciali e il rafforzamento delle posizioni di mercato raggiunte.

Il Programma Biennale

Il programma 2025-2026 prevede un sostanziale incremento degli eventi rispetto alle precedenti annualità, con l’intento di generare un maggior numero di opportunità per le imprese laziali. Figurano in calendario tutte le manifestazioni più importanti nel panorama mondiale dell’agrifood: da Vinitaly a Wine Paris e Wine to Asia, fino al Summer Fancy Food di New York, ad Anuga, a Sial Paris e ai grandi eventi realizzati da Slow Food. Il piano ha per obiettivi principali:

* la promozione delle produzioni e delle aziende agroalimentari del Lazio, attraverso la partecipazione ai maggiori eventi internazionali di settore;