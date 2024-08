Toscana – centrosinistra= Lorenzo Falchi (Sinistra Italiana – sindaco Sesto Fiorentino): Momento giusto per cambiare strada in Toscana per la gestione dei servizi. Scongiurare quotazione in Borsa e ingresso finanza in Multiutility. Il pubblico nella gestione dei servizi nell’interesse della collettività è migliore del privato.

(AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2024

*Lorenzo Falchi (segreteria nazionale Sinistra Italiana – sindaco Sesto

Fiorentino):*

*Momento giusto per cambiare strada in Toscana per la gestione dei servizi.*

*Scongiurare quotazione in Borsa e ingresso finanza in Multiutility.*

*Il pubblico nella gestione dei servizi nell’interesse della collettività è

migliore del privato.*

È il momento giusto per cambiare strada per la Regione Toscana, sulla

gestione dei servizi e non solo.

La prima cosa è scongiurare la quotazione in borsa e l’ingresso dei privati

e della finanza nella Multiutility. Il primo obiettivo da ottenere che è

condizione necessaria, ma non sufficiente, per poi aprire il discorso su

tutto il resto. Per il servizio idrico dobbiamo metterci nelle condizioni

che chi ha scelto la multiutility non ostacoli la ripublicizzazione: penso

ad Acque Spa che avendo nella compagine Alia è impossibilitato a fare in

questo momento un riacquisto delle quote dei privati punto si devono

trovare le soluzioni tecniche giuridiche per riavviare il percorso che

vogliono fare.

Lo scrive su Facebook il sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Fanchi della

segreteria nazionale di Sinistra Italiana.

Ora ci sono le condizioni politiche – prosegue l’esponente rossoverde – le

posizioni che ha avuto il Partito Democratico, a partire da questi temi non

sono banali, l’apertura del M5S, il risultato elettorale di AVS: tutte cose

che ci regalano una condizione ottimale per iniziare subito un lavoro sulla

visione della Toscana che abbiamo in mente. Ovviamente serve discontinuità

ma le condizioni ci sono. E ora l’errore da non fare è perdere tempo e non

avviare subito una discussione che non può essere limitata ai segretari e

portavoce dei partiti Ma deve essere allargata ai sindacati, alle forze

associative. La Toscana ha una rete forte ed io vorrei, come già detto

anche dal segretario PD Fossi, che da settembre partisse un vero percorso

di condivisione delle idee, sui programmi un percorso davvero aperto: PD,

AVS, Cinque stelle ma anche tante forze associative.

A Milano il servizio idrico è pubblico e funziona bene, in Veneto ci sono

varie realtà virtuose. Dobbiamo mettere da parte l’idea che solo il mercato

e i privati sanno gestire. Pensiamo alla scelta di avere regalato ai

francesi di Ratp il trasporto: ci condanna un servizio peggiore rispetto al

passato. E faccio un esempio piccolo ma importante: il servizio di

refezione scolastica “Qualità e servizi” è diventato un’eccellenza

nazionale con la filiera corta: ora aprirà al Comune di Capannori e a breve

a quello di Firenze. Il pubblico, quando svolge il proprio compito

nell’interesse della collettività, è più bravo del privato.

Per il futuro della Toscana ora – conclude Falchi – è il momento delle

visioni delle idee, delle persone se ne parlerà in un secondo tempo.

