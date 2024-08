(AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 24 agosto 2024 TIM, PELLEGRINI (M5S): DOPO LA RETE IL GOVERNO PERDE PURE SPARKLE

Roma, 24 agosto. “Mentre la destra alza cortine fumogene, evocando fantomatiche inchieste sulle sorelle d’Italia o facendo finta di litigare su uno ius scholae che la maggioranza non approverà mai, lontano dai riflettori il Governo sta per fare un nuovo passo indietro sul presidio di un altro asset strategico. Parliamo di Sparkle, ovvero la società di Tim che possiede e gestisce una rete globale e tecnologicamente avanzata di oltre 600mila chilometri di fibra, con dorsali terrestri e sottomarine in Europa, nel bacino del Mediterraneo, in Nord America e in Sud America. Ebbene, dopo essersi penosamente arreso sulla rete tlc, che Tim ha ceduto in modo indisturbato a una cordata guidata dal fondo speculativo americano Kkr, con il Mef relegato al 16% del capitale, adesso il ministero stesso rischia di farsi sfuggire anche Sparkle, come giustamente denunciato stamattina dal Sole 24 Ore. Nonostante il Mef avesse più volte dato a intendere che era sua intenzione acquisire Sparkle, a tutt’oggi la società è ancora in pancia a Tim, con un interesse concreto mostrato da un fondo infrastrutturale spagnolo. Come M5S ci chiediamo cosa aspettino gli autoproclamati sovranisti, i patrioti da bar, a garantire un presidio pubblico su Sparkle, società delicata e assolutamente strategica sia per il futuro digitale del Paese e dell’Europa, sia per la sicurezza nazionale. La furia privatizzatrice del Governo, in ossequio alla più degenere filosofia neoliberista, sta spolpando il Paese, sta rischiando di impoverirlo e di mettere a repentaglio la sicurezza nazionale, i cittadini e le imprese. Chiederemo al Governo di riferire prontamente su questa intollerabile inerzia di fronte al futuro di un asset strategico per l’Italia”. Lo comunica in una nota Marco Pellegrini (M5S), capogruppo in Commissione Difesa della Camera e membro del Copasir.

