(AGENPARL) – sab 24 agosto 2024 PUGLIA, ANAS: PER INCIDENTE, CARREGGIATA CHIUSA LUNGO LA SS16 “ADRIATICA” A BARLETTA (BAT)

· Coinvolte due autovetture

Bari, 24 agosto 2024

A causa di un incidente, è stata temporaneamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione nord, della SS16 “Adriatica”, nel territorio comunale di Barletta (BAT).

Il sinistro, avvenuto in corrispondenza del km 744,000, ha coinvolto due autovetture ed ha causato il ferimento di due persone.

Per consentire le operazioni di soccorso, rilievi e di rimozione dei mezzi, il traffico viene deviato lungo la viabilità di servizio adiacente con segnalazioni il loco.

Sul posto sono presenti le squadre di Anas, le Forze dell’Ordine ed il 118 per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione in piena sicurezza il prima possibile.

