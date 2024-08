Manovra: Dalla Chiesa (FI) “Basta litigi, la gente ha bisogno di certezze”

(AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2024

“Le priorità le conosciamo tutti e sono d’accordo che le più’ importanti siano quelle sulla sanità, e sull’abbassamento delle tasse. Ho già’ sentito dire che sara’ un autunno caldo, Landini vuole portare in piazza i sindacati, ma noi dobbiamo pensare al lavoro, quello che abbiamo dobbiamo tenercelo stretto, aumentarlo, se possiamo, per dare un futuro soprattutto ai giovani. I tavoli di lavoro a questo servono, ma dobbiamo stare calmi, senza spaccature, la maggioranza ha capito che questa volta i cittadini hanno bisogno di certezze. Sabato la presidente Meloni, Tajani e Salvini si incontreranno, e sono convinta che troveranno un accordo per una manovra (che non sara’ facile, e’ chiaro) affinchè i cittadini possano avere una vita piu’ equa, piu’ serena”. Così, al programma 4 di Sera in onda su Rete 4, Rita Dalla Chiesa, deputata e vicepresidente del gruppo alla Camera di Forza Italia interviene sulla prossima manovra ma anche sulle polemiche riguardo i costi degli stabilimenti e l’ingresso alle spiagge libere. “In molti stabilimenti non hanno fatto portare le cose che potevano servire a una famiglia in spiaggia, hanno rovistato nelle borse, cosa assolutamente proibita. Hanno alzato i prezzi di lettini e ombrelloni. Tutte cose che fanno male a un turismo che non puo’ essere indirizzato solo a quello di lusso. Infine l’esponente azzurra parla anche delle elezioni americane: “La Harris è una grandissima attrice, ci mette grande passione, ma io sono convinta che con Trump ci sarebbe un freno a tante guerre. Lui, che passa per essere un guerrafondaio, forse invece è uno che ai conflitti potrebbe mettere un freno”.

