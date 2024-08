(AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 24 agosto 2024 DDL SICUREZZA E LAVORO, FOTI (FDI): AI NASTRI DI PARTENZA DOPO PAUSA ESTIVA

“Ai nastri di partenza, dopo la pausa estiva due disegni di legge del

Governo, sicurezza e lavoro. Con la ripresa dei lavori parlamentari, per

Fratelli d’Italia e’ infatti prioritario manifestare un reale impegno al

fianco delle Forze dell’ordine e garantire maggiore sicurezza ai cittadini:

da pene più severe per chi truffa gli anziani a maggiori tutele per i

proprietari e/o detentori legittimi di immobili, i cui diritti sono lesi da

arbitrarie occupazioni. Non solo, ma si introduce una procedura “speciale”,

sicuramente accelerata, che garantirà la riacquisizione da parte del

legittimo domiciliatario dell’immobile. Sono misure necessarie volte a

ristabilire lo stato di diritto nei confronti di chi ha la pretesa di avere

invece il diritto di violarlo.

Allo stesso modo, vivo e determinato e’ l’interesse affinché le norme che

riguardano il mondo del lavoro possano positivamente incidere sullo stesso

sia in termini di qualità sia per quanto riguarda l’occupazione, non

ritenendosi il centrodestra appagato dagli straordinari risultati di questi

due anni, ma avendo l’ambizione di potere concorrere ad un aumento

ulteriore del numero di occupati sul territorio nazionale”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

Roma, 24 agosto 2024