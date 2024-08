CONTIENE FOTO E LINK PER IL VIDEO# INGENTE REFURTIVA, PROVENTO DI COLPI IN ABITAZIONI, RERCUPERATA DAI CARABINIERI E 6 “LATINOS” DENUNCIATI PER RICETTAZIONE. ALL’INFERNETTO I CARABINIERI HANNO SCOPERTO LA BASE LOGISTICA

(AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2024

LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Compagnia di Castel Gandolfo

Comunicato Stampa

INGENTE REFURTIVA, PROVENTO DI COLPI IN ABITAZIONI, RERCUPERATA DAI

CARABINIERI E 6 “LATINOS” DENUNCIATI PER RICETTAZIONE.

ALL’INFERNETTO I CARABINIERI HANNO SCOPERTO LA BASE LOGISTICA

ROMA – Sei uomini, un colombiano, un cubano, 2 cileni e 2 argentini sono

stati denunciati per ricettazione dai Carabinieri della Stazione di

Cecchina, congiuntamente alle Aliquote Operative della Compagnia di Castel

Gandolfo e della Compagnia di Ostia. A seguito di tre furti commessi in una

abitazione di Albano Laziale e di altre due abitazioni, poco distanti, nel

comune di Ardea, i Carabinieri hanno avviato le indagini che hanno

consentito di recuperare un ingente quantitativo di refurtiva, tra cui

quella appena sottratta dalle abitazioni di Albano e di Ardea. Dalle prime

indagini partite dopo i furti, dall’analisi delle immagini di alcune

telecamere di sorveglianza, i Carabinieri sono risaliti all’auto con cui gli

autori del furto si erano allontanati; una Lancia Y presa a noleggio che