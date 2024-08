Comunicato stampa 24.08.2024

(AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 24 agosto 2024 POLIZIA DI STATO

Rimini, 24 agosto 2024

COMUNICATO STAMPA

La Polizia Stradale denuncia autore di furto aggravato e porto illegale di

replica di pistola.

In data 7 luglio 2024, in pieno svolgimento della Notte Rosa, in un distributore

di carburante sito nei pressi del casello autostradale di Riccione veniva

perpetrato un furto di materiale di vario genere, ad opera di tre soggetti di sesso

maschile che, a bordo di un veicolo, si erano precedentemente fermati per

effettuare rifornimento.

Da qui la denuncia sporta dal titolare dell’impianto di distribuzione e

l’acquisizione delle immagini del sistema di videosorveglianza presente

nell’impianto di distribuzione da parte del personale della Polizia Stradale di

Riccione.

Le tempestive indagini svolte dagli agenti permettevano di dettagliare

perfettamente le sequenze del furto nonché di scoprire che uno dei soggetti,

durante le fasi del reato, estraeva dai pantaloni una pistola.