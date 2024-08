Baseball, Coppa del Mondo U-15 – L’Italia chiude il Mondiale al 9° posto – il resoconto di Italia-Venezuela

(AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 24 agosto 2024 Gli azzurrini vanno in vantaggio tre volte ma non riescono a fermare un Venezuela che sfrutta i pochi errori italiani. Alla fine, la nazionale sudamericana vince per 10-9 con un walk-off walk nella parte bassa del nono inning conquistando l’ottavo posto sognato dall’Italia.

Gli azzurrini vanno in vantaggio tre volte ma non riescono a fermare un Venezuela che sfrutta i pochi errori italiani. Alla fine, la nazionale sudamericana vince con un walk-off walk nella parte bassa del nono inning conquistando l’ottavo posto sognato dall’Italia.

Risultati terza giornata Super Round:

h. 17.30 Porto Rico-Messico, h. 22 Giappone-Nicaragua, 25/8 h. 2 Cina Taipei-Colombia

h. 17.30 Venezuela-Italia 10-9 (9°); h. 22 Repubblica Dominicana-Sudafrica, 25/8 h. 2 Regno dei Paesi Bassi-Guam

Classifica Super Round:

Giappone e Porto Rico (3-1), .750; Nicaragua e Cina Taipei (2-2), .500 Colombia e Messico (1-3), .250.

Classifica Placement Round:

Repubblica Dominicana (4-0), 1.000; Venezuela (4-1), .800; Italia (3-2), .600; Regno dei Paesi Bassi e Sudafrica (1-3), .250; Guam (0-4), .000.

Il programma delle finali (gli orari indicati sono quelli italiani)

Domenica 25 agosto ore 21 (a Barranquilla)

Finale 3°-4°

Lunedì 26 agosto ore 2 (a Barranquilla)

Finale

Foto: Francesco Carlini corre a casa nella vittoria contro il Regno dei Paesi Bassi di giovedì 22 agosto 2024. Credit: WBSC.

Foto: La squadra italiana fotografata al termine della vittoria per 8-4 contro il Regno dei Paesi Bassi giovedì 22 agosto 2024. Credit: WBSC.

