Piacenza, 23 agosto 2024

Oggetto: Postino derubato dello scooter per le consegne, ritrovato dalla Polizia

Locale. Controlli stradali, fermati al volante nonostante la patente revocata

Va a fare una consegna e quando ritorna in strada lo scooter di servizio di Poste Italiane

non c’è più. A ritrovarlo, in una strada poco distante da quella in cui era stato rubato,

gli agenti della Polizia Locale di Piacenza, cui il postino si era rivolto nel pomeriggio

di giovedì 22 agosto, presentandosi al Comando di via Rogerio per denunciare il furto

del mezzo con cui stava svolgendo il suo lavoro in via Zecca. Le verifiche sul sistema

Gps di cui il veicolo è dotato hanno consentito di localizzarlo poco distante, in via

Lomazzo, dove è stata subito inviata una pattuglia che ha rinvenuto lo scooter sottratto

poco prima. Proseguono gli accertamenti del caso, per individuare i responsabili del

reato.

Nella notte precedente, tra il 21 e il 22 agosto, la Polizia locale di Piacenza ha disposto

un servizio notturno straordinario fino alle 3. Nel corso di alcuni controlli stradali, gli

agenti hanno intimato l’alt a un automobilista che stava percorrendo Strada Bobbiese;

l’uomo non si è fermato, proseguendo la marcia. Ne è scaturito un inseguimento

terminato nei pressi dello stadio Garilli, dove il conducente – di nazionalità italiana,

classe 1980 – è stato sottoposto agli accertamenti alcolemici, risultando avere un tasso

di poco superiore a 1,20 grammi per litro di sangue. L’automobilista è stato denunciato

all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza, il veicolo è stato posto

sotto sequestro e gli agenti si sono visti costretti a sanzionarlo per non essersi fermato

all’alt.

I controlli lungo le arterie urbane sono stati implementati dal Comando di via Rogerio

nelle scorse settimane, in linea anche con le direttive della Prefettura mirate a garantire

una maggiore sicurezza della circolazione stradale nei mesi estivi.

Nell’occasione, in distinti controlli, tre persone sono state trovate alla guida dei

rispettivi veicoli nonostante la patente già revocata. Per due di loro, entrambi a bordo

di mezzi con targa estera, è scattata la sanzione amministrativa che parte da un minimo

di 5.100 euro se pagata entro i sessanta giorni successivi; uno dei due era inoltre

sottoposto alla misura preventiva della sorveglianza speciale e del caso si sono occupati

anche gli agenti della Questura di Piacenza.

Per il terzo, invece, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria in quanto era già

incorso nella sanzione amministrativa. Quando è stato scoperto era in sella a un

motociclo e stava trasportando un passeggero senza casco. Per questo motivo è stata

elevata una sanzione e il veicolo sottoposto a fermo.

