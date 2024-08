(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 23 agosto 2024 Pomezia, M5S: “Consigli comunali sempre più costosi, inaccettabile spreco di denaro pubblico”

Pomezia, 23 agosto – “L’amministrazione comunale di Pomezia a guida Felici attinge al fondo di riserva comunale per la cifra di 18mila euro: lo scopo è la gestione ordinaria dei consigli comunali. Perché da quando governa il centrodestra a Pomezia i consigli comunali sono improvvisamente diventati più costosi? Perché sono convocati sempre fuori dall’orario di ufficio, costringendo i dipendenti comunali a fare gli straordinari.

Inoltre la piattaforma per il collegamento via web, sempre impeccabile negli ultimi 10 anni, adesso non funziona mai e le sedute sono sempre più lunghe a causa di convocazioni assurde che accorpano decine e decine di interrogazioni e mozioni della minoranza, presentate mesi prima.

Per non parlare delle ripetute pause stabilite dal Presidente del Consiglio sulla base delle singole esigenze dei Consiglieri di maggioranza.

Un atteggiamento proprietario e prepotente della massima Assise cittadina, aggravato dal pressoché perenne silenzio dei consiglieri di maggioranza che si limitano a fare presenza e a votare su indicazione della Sindaca.

È evidente che un governo sempre in bilico e sul filo dei numeri necessari a mantenere la maggioranza sia più occupato a gestire i problemi interni che ad amministrare la Città, o almeno a mantenerla pulita. Pomezia e i suoi cittadini meritano di più e soprattutto non possono più tollerare che si faccia sperpero di denaro pubblico per pagare la cattiva gestione di quella che dovrebbe essere l’Aula del dialogo, del confronto e della programmazione e che è invece un teatrino imbarazzante”.

Così in una nota il Movimento 5 Stelle di Pomezia.

—