Nuove assunzioni al Comune di Ravenna: c’è tempo fino al 23 settembre per candidarsi

C’è tempo fino al 23 settembre per candidarsi alle selezioni pubbliche promosse dal Comune di Ravenna per le assunzioni a tempo indeterminato di “Istruttore Direttivo Avvocato” e di “Istruttore”.

Le modalità di iscrizione e partecipazione e requisiti richiesti sono specificati nei bandi integrali pubblicati sul sito del Comune di Ravenna (_https://ufficiostampa.comune.ra.it/nl/pmu9gs/kn517r/yluqs4/uf/7/aHR0cHM6Ly93d3cuY29tdW5lLnJhLml0L3N0YXRpL2luLXB1YmJsaWNhemlvbmUv?_d=97M&_c=c9457e7a [1]_), sul Portale unico del reclutamento (https://ufficiostampa.comune.ra.it/nl/pmu9gs/kn517r/yluqs4/uf/5/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5wYS5nb3YuaXQv?_d=97M&_c=e945879a) [2] e reperibili all’ufficio Assunzioni e Gestione del personale – piazza del Popolo 1, allo Sportello polifunzionale (viale Berlinguer 30), agli uffici decentrati del Comune di Ravenna e in municipio (piazza del Popolo 1) chiedendo ai messi.

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 23 settembre 2024 accedendo alla candidatura on-line tramite il Portale Unico del Reclutamento all’indirizzo (https://ufficiostampa.comune.ra.it/nl/pmu9gs/kn517r/yluqs4/uf/6/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5wYS5nb3YuaXQv?_d=97M&_c=80eef388 [3]).

