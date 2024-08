MO: RUSSO (FI) SOLIDARIETÀ A INCLUSI ELENCO, VITTIME NUOVO ANTISEMITISMO

(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

“Solidarietà a chi è stato incluso nella delirante lista di “organismi e agenti sionisti in Italia” stilata dal presunto “nuovo Partito Comunista Italiano”. E’ l’ennesima dimostrazione che l’antisemitismo sopravvive, si alimenta dell’estremismo – di ogni colore – e non risparmia parlamentari, imprenditori e giornalisti che si limitano – come e’ giusto – a svolgere il loro lavoro. Siamo certi che tutte le forze politiche condanneranno l’accaduto e che le autorità preposte rintracceranno i responsabili dell’operazione e faranno in modo che in politica e non solo non tornino mai più le “liste di proscrizione””.

Così Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali, in una nota.

