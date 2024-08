(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 23 agosto 2024 MIGRANTI: MICHELOTTI (FDI), TENTATIVO ONG DI SABOTARE POLITICA VINCENTE ITALIA

“Lo avevamo detto anche in aula, diversi mesi fa, in occasione della conversione del decreto legge sulle ONG: si deve far di tutto per mettere la parola fine al gioco di sponda che sembra esserci fra alcune ONG e i trafficanti di esseri umani”. Lo dichiara in una nota Francesco Michelotti, deputato di FDI e componente della Commissione Affari Costituzionali. “La notizia per cui la ong tedesca Mission lifeline organizzerebbe un blitz in Albania sui centri di rimpatrio per i migranti irregolari è l’ennesima conferma che c’è chi tenta di sabotare l’ottimo lavoro portato avanti dall’Italia in Europa sull’immigrazione. L’immigrazione incontrollata e clandestina non è un problema solo italiano ma Europeo e il Piano Mattei e le nostre politiche sul contrasto a questo fenomeno con gli strumenti di cooperazione con i paesi africani, stanno funzionando in maniera eccellente. L’Italia non farà passi indietro a causa di questi blitz strumentali di ONG che speculano sul dramma delle persone”, conclude.

