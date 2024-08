(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 23 agosto 2024 Migranti: Battilocchio (FI) “In Albania progetto innovativo. Al fianco delle nostre forze polizia impegnate qui”

“Il Protocollo bilaterale con l’Albania si sta concretizzando e vedrà una presenza di nostre forze di polizia in questa terra, impegnate nella gestione dei centri. Abbiamo con Tirana un rapporto consolidato nel tempo e sono già in corso molte iniziative bilaterali, in vari ambiti, che vedono coinvolto il nostro Paese. Le nostre donne e i nostri uomini in divisa sapranno portare avanti, con la professionalità e la competenza che li contraddistingue, il loro servizio, in stretta sinergia con le autorità locali. Siamo, come sempre, al loro fianco. I numeri ufficiali confermano l’efficacia della strategia del Governo, in particolare grazie all’azione dei Ministri Antonio Tajani e Matteo Piantedosi: niente slogan, provvedimenti concreti, risultati eloquenti. Ma il percorso è ancora lungo e bisogna proseguire l’impegno, senza abbassare la guardia“. Dichiara Alessandro Battilocchio, Deputato di Forza Italia e responsabile immigrazione del movimento azzurro, a Gjader e Shenjin (Albania) con una delegazione azzurra.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma