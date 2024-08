(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 23 agosto 2024 M.O. Pellegrino (FdI): No a liste proscrizione, Chef Rubio torni a occuparsi di cucina

“Il nuovo Partito comunista italiano ha evidentemente intenzione di riportare le lancette della storia indietro, in periodi inquietanti che confidiamo di esserci lasciati alle spalle. Aver redatto un elenco di ‘sionisti’ è infatti una pratica che ricorda le liste di proscrizione: demonizza il pensiero sgradito ed espone al rischio di violenze. Intendo rivolgere la mia solidarietà a tutte le persone stigmatizzate da questo documento, tra le quali la collega di partito e senatrice Ester Mieli. Oltremodo preoccupante che questa vergognosa iniziativa del nuovo Pci sia sorta a sostegno di Chef Rubio, un tale che dovrebbe tornare a occuparsi di cucina anziché spendersi, come fa spesso, in vergognose iniziative antisemite. L’auspicio è che tutte le forze politiche condannino fermamente il vile gesto di questi nostalgici del regime dei soviet”.

Lo dichiara in una nota la senatrice Cinzia Pellegrino, capogruppo in Commissione straordinaria per i diritti umani.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica