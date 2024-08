(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 23 agosto 2024 Cittadinanza, Forza Italia: “Berlusconi favorevole, Fi continua coerentemente ad esserlo”

“Riteniamo che dare la cittadinanza ai figli di stranieri che vivono in Italia sia doveroso quando questa persona è stata allieva di un ciclo scolastico che gli consente di parlare la nostra lingua, conoscere la nostra storia e apprezzare i punti cardine della nostra civiltà”. Sono le parole di Silvio Berlusconi, rilanciate da Forza Italia su X in un video.

“Ascoltate le parole del Presidente Silvio Berlusconi sullo Ius Scholae. Lui era favorevole a concedere la cittadinanza ai figli di stranieri nati in Italia che avessero completato la scuola dell’obbligo, Forza Italia continua coerentemente ad esserlo”, conclude il post.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma