(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 23 agosto 2024 Carceri, Tassinari (FI): “Oggi visita a carcere di Forlì. Grazie a ministro Bernini per disponibilita’”

“Ringrazio il ministro Annamaria Bernini per l’attenzione e la disponibilità nella visita del carcere di Forlì. L’impegno di Forza Italia per assicurare un miglioramento della situazione degli operatori che lavorano in carcere, dei detenuti e per rendere più agevole il compito delle tante associazioni di volontariato che danno un aiuto concreto nel gestire questa situazione, è forte e sincero: la campagna ‘estate in carcere’ voluta dal presidente Antonio Tajani nasce proprio dalla volontà di portare questo tema all’attenzione dell’opinione pubblica”.

Così in una nota Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e presidente del coordinamento regionale dell’Emilia-Romagna del partito azzurro, che oggi ha fatto visita al a carcere di Forlì insieme al ministro Bernini, all’assessore ai servizi sociali di Forlì, Angelica Sansavini, al coordinatore cittadino di Fi, Joseph Catalano, e ai responsabili del carcere, della polizia penitenziaria e delle tante associazioni di volontariato che collaborano con l’istituto.

“La situazione delle carceri va assolutamente gestita e migliorata, sia perché in un paese civile la pena e la privazione della libertà e non il vivere in condizioni inaccettabili, sia per contribuire a costruire cittadini migliori che, una volta usciti dal penitenziario, potranno ricostruirsi una vita senza più commettere reati”, conclude.

