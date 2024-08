(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 23 agosto 2024 Potenza, 28 ottobre 2022

Basilicata in Podcast; Scoperti segni di incendio a Satrianum

Negli anni le varie indagini hanno svelato un insediamento

fortificato medievale di grande interesse archeologico

Si è conclusa la campagna di scavi in località Torre di

Satriano a Tito, in provincia di Potenza.

Gli scavi, diretti dalla professoressa dell’Unibas, Francesca

Sogliani, in collaborazione con il Comune di Tito e su

autorizzazione sul Ministero della Cultura e della Soprintendenza

Archeologia, Belle arti e Paesaggio della Basilicata, hanno svelato

tracce di un vasto incendio che probabilmente distrusse

l’insediamento normanno di Satrianum.

