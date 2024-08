Baseball, Coppa del Mondo U-15 – L’Italia batte il Sudafrica 14-4 al 5° inning

(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 23 agosto 2024 Due big inning ed un walk-off di Matteo Chinello consegnano all’Italia la vittoria contro il Sudafrica, arrivata per differenza punti al quinto inning con il risultato di 14-4. Gli azzurrini saranno impegnati domani, sabato 24 agosto, alle ore 17.30 contro il Venezuela per l’ultima partita del Placement Round.

ARTICOLO COMPLETO

ALTRE PARTITE (in aggiornamento)

CALENDARIO, RISULTATI E LINK AL PLAY-BY-PLAY

CLASSIFICHE

STATISTICHE

TUTTO SUL MONDIALE

Risultati seconda giornata Super Round:

h. 17.30 Cina Taipei-Porto Rico 2-8; h. 22 Giappone-Messico, 24/8 h. 2 Nicaragua-Colombia

Risultati seconda giornata Placement Round:

h. 17.30 Italia-Sudafrica 14-4 (5°); h. 22 Venezuela-Guam, 24/8 h. 2 Repubblica Dominicana-Regno dei Paesi Bassi

Classifica Super Round:

Porto Rico (3-1), .750; Giappone (2-1), .667; Cina Taipei (2-2), .500 Colombia, Messico e Nicaragua (1-2), .333.

Classifica Placement Round:

Repubblica Dominicana (3-0), 1.000; Italia (3-1), .750; Venezuela (2-1), .667; Regno dei Paesi Bassi (1-2), .333; Sudafrica (1-3), .250; Guam (0-3), .000.

Il programma della seconda giornata del Super Round (gli orari indicati sono quelli italiani):

h. 17.30 Cina Taipei-Porto Rico, h. 22 Giappone-Messico, 24/8 h. 2 Nicaragua-Colombia

Il programma della seconda giornata del Placement Round (gli orari indicati sono quelli italiani):

h. 17.30 Italia-Sudafrica, h. 22 Venezuela-Guam, 24/8 h. 2 Repubblica Dominicana-Regno dei Paesi Bassi

Foto: Uno swing di Alessio Casasanta in Italia-Regno dei Paesi Bassi 8-4 di giovedì 22 agosto 2024. Credit: WBSC.

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL-SOFTBALL

http://www.fibs.it

____________________________________________