Roma, 23 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 23 agosto 2024 ANTIMAFIA. DE CORATO(FDI) GLI EFFETTI DEL RISCALDAMENTO CLIMATICO SI FANNO SENTIRE ANCHE NEL PD

“Solo un gran bel colpo di calore può giustificare le strampalate uscite dei parlamentari (e non) del PD sulle fantomatiche dichiarazioni di Gasparri. Tanto più, se Mattiello non è un consulente della commissione antimafia, ma solo del PD. Se non è un colpo di caldo, si tratta dell’ennesimo tentativo di voler provocare una polemica su una questione molto seria, il che è decisamente grave”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Antimafia, Riccardo De Corato.

