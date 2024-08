(ACON) CULTURA. BORDIN: LA GRANDE LIRICA VALORIZZA POZZUOLO E TUTTO IL FVG

(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

ven 23 agosto 2024

dell’opera. In fondo il senso del progetto di Operaprima-Wien ?

tutto qui, nel sottotitolo di quel Progetto Puccini 2024

presentato oggi alla stampa negli uffici del Consiglio regionale

a Udine, alla presenza del presidente Mauro Bordin.

L’intento dell’associazione guidata da Tiziano Duca ? infatti

quello di coinvolgere il territorio, non solo portando a Villa

Sabbatini la grande lirica – con l’abbinata Gianni

Schicchi-Cavalleria Rusticana nelle serate del 31 agosto, 1 e 3

settembre – ma anche tutto quel che sta dietro a uno spettacolo

cos? complesso, con decine di persone al lavoro per la

preparazione dei costumi, la scenografia, l’allestimento del

palco e l’accoglienza dei tanti professionisti provenienti

dall’Italia e dall’estero.

“Noi siamo soltanto un’associazione – ha ricordato Duca,

direttore d’orchestra che partendo dal suo Friuli ha costruito

una prestigiosa carriera internazionale con vista su Vienna – ma

da sette anni ci proponiamo di realizzare produzioni da ente

lirico. Quest’anno abbiamo scelto di omaggiare il centenario

pucciniano con l’opera Gianni Schicchi, a cui affianchiamo la

Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni. E abbiamo voluto

agganciare questi assoluti capolavori alla realt? di Pozzuolo,

mettendo in scena la realt? del paese negli anni Venti grazie al

lavoro della regista Francesca Mazzilli. Con l’indispensabile

supporto logistico della struttura architettonica di Villa

Sabbatini, uno spazio che l’Ersa continua gentilmente a

concederci”.

E il presidente Bordin ha voluto sottolineare proprio questo

aspetto corale, le sinergie alla base di un progetto che gode del

sostegno della Regione. “Fa davvero piacere – ha detto il massimo

rappresentante dell’Assemblea legislativa – continuare e

consolidare questa collaborazione che coinvolge artisti di

altissimo livello e propone eventi in grado di impreziosire non

solo Pozzuolo ma l’intero Friuli Venezia Giulia, richiamando

spettatori anche da fuori regione e dall’estero”.

Ma la musica lirica non ? in qualche modo antica, demod?? Bordin

non si ? sottratto a dire la sua su uno dei temi emersi nel corso

dell’incontro. “? chiaro – ha osservato il presidente del Cr Fvg

– che ospitare un famoso artista pop ? pi? facile che organizzare

un’opera, ma proprio per questo va ringraziato chi ci permette di

apprezzare un genere musicale che ? parte importante della

ricchezza culturale del nostro Paese e rappresenta la nostra

storia. Compositori come Verdi, Puccini e Mascagni hanno

realizzato opere che non cadranno mai nell’oblio, ritengo giusto

farle conoscere per innescare la passione della lirica in tante

persone che ancora non la conoscono”.

Parole sottoscritte da Duca e dal cantante baritono Roberto

Frontali, uno dei grandi nomi che assieme a Natasa Katai, Gustavo

Porta, Daniele Terenzi e Giovanni Romeo si esibir? nelle tre

serate di Pozzuolo. “Ho alle spalle quarant’anni di carriera e ho

lavorato a lungo all’estero – ha premesso Frontali – e vi

assicuro che se la lingua italiana ? conosciuta e amata in tutto

il mondo, il merito ? dell’opera. Eppure oggi la lirica ? pi?

sviluppata in Cina e Giappone che da noi, mentre qui ? diventata

elitaria: lo dico con grande tristezza”.

Se le tre serate di Pozzuolo sono il clou del progetto,

l’associazione Operaprima vi ha affiancato come ogni anno

numerosi altri eventi: una guida all’ascolto ospitata a giugno

dal centro Balducci, la mostra “Dal verismo a Giacomo Puccini”

che apre oggi e chiuder? il 2 settembre nella palazzina di piazza

Julia sempre a Pozzuolo, e poi un concerto lirico al Palamostre

di Udine il 2 settembre, che consentir? anche al pubblico della

citt? capoluogo di familiarizzare con il cast e con il coro di

Operaprima, diretto da Sabina Arru.

Tutte queste iniziative sono rese possibili anche dal supporto

del gi? ricordato Ersa, rappresentato oggi da Paolo Tonello, del

Comune di Pozzuolo del Friuli – che con il sindaco Gabriele

Bressan ha sottolineato il coinvolgimento della comunit? – e

dell’ormai storico sponsor Abs, presente con la responsabile

comunicazione Elisa Piccinin.

