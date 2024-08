(ACON) ASSESTAMENTO. BERNARDIS (FP): ISTITUIRE FONDO PER SEDI ASSOCIAZIONI

(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 23 agosto 2024 (ACON) Trieste, 23 ago – “? stata accolta la mia proposta di

valutare la possibilit? di istituire un fondo regionale per le

associazioni culturali e di volontariato del Friuli Venezia

Giulia, con l’obiettivo di sostenerle nell’acquisto di una sede

nel territorio regionale. Tale misura risponderebbe alle istanze

che mi sono state rappresentate da diverse associazioni, che

trarrebbero enorme beneficio da un tale sostegno”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale Diego Bernardis

(Fedriga presidente) a proposito dell’accoglimento da parte del

presidente Massimiliano Fedriga e della Giunta regionale

dell’ordine del giorno intitolato “Creazione di un fondo

regionale per il sostegno all’acquisto di sedi per associazioni

culturali e di volontariato del Friuli Venezia Giulia” e

collegato al disegno di legge n. 23, Assestamento del bilancio

per gli anni 2024-2026.

“Le associazioni culturali e di volontariato svolgono un ruolo

cruciale nello sviluppo sociale ed economico delle comunit?

locali. Sovente – prosegue l’esponente di Maggioranza – offrono

una vasta gamma di iniziative e progetti che coinvolgono

attivamente i cittadini e promuovono valori fondamentali come il

supporto alle persone in situazioni di fragilit?, la promozione

della cultura del volontariato, lo sviluppo di citt? vivibili, la

sostenibilit? ambientale e la tutela delle identit? linguistiche

e delle minoranze, oltrech? svago e occasioni di socialit?

positiva”.

“La possibilit? di avere una sede propria permetterebbe a queste

realt? di strutturarsi in modo pi? solido e duraturo, garantendo

una maggiore e migliore offerta culturale e di servizi ai

cittadini. Questo fondo, se realizzato – afferma ancora Bernardis

-, sar? un ulteriore strumento a disposizione delle associazioni

per continuare a svolgere le loro attivit? con maggiore efficacia

e autonomia”.

“Ringrazio il presidente Fedriga e la Giunta regionale per aver

accolto positivamente questa proposta, riconoscendo l’importanza

di supportare ulteriormente le realt? culturali e di volontariato

che sono il cuore pulsante del nostro territorio” conclude il

consigliere di Fp.

ACON/COM/fa

231232 AGO 24