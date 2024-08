Scomparsa dottor Procacci

(AGENPARL) - Roma, 22 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 22 agosto 2024 Leggiamo con sgomento la notizia della scomparsa improvvisa del primario

del Pronto Soccorso del Policlinico di Bari, dottor Vito Procacci.

Non possiamo non ricordare, in questo momento di dolore, la dedizione al

lavoro e la spiccata propensione verso il prossimo del dottor Procacci

durante l’emergenza Covid. Un impegno che lo aveva finanche reso

destinatario di una multa, poi annullata, per il lavoro garantito oltre

l’orario ordinario, nel periodo più critico della pandemia. E ancora non

dimentichiamo i video in cui, insieme a colleghi e a infermieri, invitava i

cittadini a rimanere a casa. Di questi esempi, insieme di competenza e

umanità, siamo orgogliosi e abbiamo estremo bisogno soprattutto nella

sanità.

Sincere condoglianze da parte di tutta la Federazione del Partito

Democratico di Taranto alla sua famiglia per questa grave perdita.

*Federazione provinciale Pd Taranto*