(AGENPARL) - Roma, 22 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 22 agosto 2024 P.Iva. Ricchiuti (FdI): Diminuite con la sinistra, con il governo Meloni tornano a crescere

“I maggiori esponenti della sinistra sbraitano contro la riforma fiscale, in special modo contro il concordato preventivo biennale e la riforma dell’accertamento che vedrà l’Agenzia delle Entrate muoversi solo in presenza di uno scostamento considerevole tra le spese sostenute e quanto dichiarato. Vanno ripetendo in tv e sui social che queste nuove norme ‘strizzano l’occhio a evasori e furbetti’. Se la prendono inoltre con il contante: dunque per costoro, chi usa l’unico mezzo per estinguere i pagamenti al netto dei servizi bancari che si ha facoltà di utilizzare, viene ritenuto in automatico un evasore. Ecco, costoro ci hanno governato per un decennio e le partite Iva sono scese da 7 milioni a meno di 5, tendenza invertita solo nell’ultimo anno e mezzo del governo Meloni. Una mentalità e ideologia bolscevica da salotto che ha portato in declino il nostro amato Paese terrorizzando chi voleva intraprendere una attività autonoma. Lo stiamo risollevando nonostante loro e questo li rende isterici”.

Lo dichiara in una nota Lino Ricchiuti, vice responsabile nazionale del dipartimento Imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica