(AGENPARL) - Roma, 22 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 22 agosto 2024 Meeting Cl: Tassinari “Da Tajani una visione di ampio respiro per prevenire e non gestire le difficoltà”

“Antonio Tajani nel suo intervento al meeting di Rimini ha mostrato tutto il suo spessore di uomo politico di livello europeo. La visione che ha offerto il ministro degli esteri è la strada per prevenire le situazioni di difficoltà prima che le crisi esplodano con tutte le conseguenze del caso. Antonio Tajani ha disegnato uno scenario che vede l’Italia al centro della scena, un’Italia protagonista all’interno della vita politica dell’Europa che è l’unico ambito in cui è possibile incidere davvero sulle scelte che hanno un peso nel costruire il futuro”. Dichiara Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e presidente del coordinamento regionale dell’Emilia-Romagna del partito azzurro. ” Il ruolo che Forza Italia ha sempre avuto e che continua ad avere è essere un partito concreto e in grado di contare nelle grandi decisioni che vengono prese ai massimi livelli: l’Europa va migliorata ed in questo siamo impegnati, ma non possiamo pensare che il nostro paese risolva i suoi problemi mettendosi ai margini dello scenario politico europeo. Al contrario, deve essere interprete principale del percorso che porta a creare un’Europa più unita, più forte e più attenta al sociale. Costruire è certamente più difficile rispetto a distruggere ma è la sola strada per dar vita ad un mondo migliore”.

