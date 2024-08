IL COMUNE COMUNICA – Il cordoglio del sindaco Leccese per la scomparsa del primario Procacci

(AGENPARL) - Roma, 22 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 22 agosto 2024 il cordoglio del sindaco leccese per la scomparsa del dott. vito procacci

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, esprime il cordoglio della città per la scomparsa improvvisa del primario del Pronto Soccorso, dott. Procacci: “Con profonda tristezza abbiamo appreso della scomparsa di Vito Procacci. La sua generosità, competenza e dedizione, dimostrate ogni giorno e in modo straordinario durante l’emergenza COVID-19, sono state espressioni autentiche dei più nobili valori che ispirano il giuramento di Ippocrate. Il suo altruismo e lo spirito di servizio che lo hanno sempre guidato rimarranno un esempio per tutti noi. Il mio pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarne le doti umane e professionali”.