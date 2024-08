(AGENPARL) - Roma, 22 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 22 agosto 2024 COMUNICATO STAMPA

Funari: solidarietà e condanna per l’atto vandalico al Montespaccato Calcio

Roma, 22 agosto 2024 – “ Esprimo profonda indignazione e ferma condanna per l’atto vandalico che ha devastato la sala studio e altre strutture del centro sportivo “Don Pino Puglisi” a Montespaccato, un luogo per la nostra città simbolo di legalità e inclusione per tutto il quartiere.

L’atto vandalico che ha colpito il Gruppo Sportivo Montespaccato non è solo un danno materiale, ma un attacco deliberato alla comunità intera e agli sforzi incessanti di chi ogni giorno si impegna per il riscatto sociale e culturale del nostro territorio. In un quartiere che ha conosciuto la pesante ombra della criminalità organizzata, questo centro rappresenta un presidio di speranza, educazione e legalità, valori che con episodi come questo si cerca evidentemente di minare ”. Così in una nota Barbara Funari, Assessora alla Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale.

“ Insieme a Paolo Ciani, capogruppo di Demos, esprimiamo piena solidarietà al Presidente di Asilo Savoia, Massimiliano Monnanni, e a tutto il personale del Montespaccato Calcio, per la dedizione e il coraggio con cui portano avanti un progetto di grande valore sociale. Aderiamo con convinzione all’appello lanciato per la sottoscrizione di un patto di comunità per Montespaccato, un’iniziativa necessaria per rafforzare la presenza delle istituzioni e per dimostrare, con atti concreti, che il nostro impegno non si lascia intimidire.

Questi atti di violenza non possono e non devono restare impuniti. È fondamentale che le istituzioni, a tutti i livelli, facciano fronte comune per garantire la sicurezza e il sostegno a progetti che, come quello del Montespaccato Calcio, rappresentano una risorsa ine stimabile per i nostri giovani e per l’intera città ” conclude l’assessora Funari .