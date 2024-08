(AGENPARL) - Roma, 22 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 22 agosto 2024 D’Ettore: Nevi, profondo dolore per scomparsa, condoglianze a famiglia

“È una giornata di profondo dolore per la improvvisa scomparsa di Maurizio D’Ettore. L’ho avuto come collega parlamentare nella scorsa legislatura e ne ho potuto apprezzare la simpatia e la passione per la politica. Pochi giorni fa mi aveva aggiornato sulla situazione delle carceri italiane nella sua veste di garante dei detenuti. Rivolgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia”.