COMUNICATO STAMPA – ZANGRILLO “SCOMPARSA D’ETTORE RATTRISTA MOLTO, SONO VICINO AI FAMIGLIARI”

(AGENPARL) - Roma, 22 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 22 agosto 2024 ZANGRILLO “SCOMPARSA D’ETTORE RATTRISTA MOLTO, SONO VICINO AI FAMIGLIARI”

«L’improvvisa scomparsa di Maurizio D’Ettore, presidente del Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, è per me motivo di grande tristezza. Cattedratico di spessore, uomo delle istituzioni con profondo senso dello Stato, ho avuto il privilegio di conoscerlo ed apprezzarlo nel corso della precedente legislatura. Ai suoi famigliari i miei sentimenti di vicinanza». Così in una nota il ministro per la Pubblica Amministrazione, e senatore di Forza Italia, Paolo Zangrillo.