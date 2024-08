Comunicato stampa 19.08.2024

(AGENPARL) - Roma, 22 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 22 agosto 2024 POLIZIA DI STATO

QUESTURA DI RIMINI

Rimini, 19 agosto 2024

COMUNICATO STAMPA

Rubano della merce ad un supermercato, per guadagnarsi la fuga colpiscono più volte il titolare: due arresti per la Polizia di Stato.

Nella mattina del 18 agosto u.s., la Polizia di Stato ha tratto in arresto due cittadini per il reato di rapina in concorso e lesioni personali.

Nello specifico, verso le ore 09.00 circa, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico veniva inviata nella zona di Marina Centro per la segnalazione di una rapina avvenuta all’interno del supermercato Conad City.

Il richiedente riferiva di aver notato tre soggetti, due ragazzi ed una ragazza, entrare nel supermercato ed aggirarsi per gli scaffali espositivi prelevando la merce ed introducendola all’interno degli zaini. Una volta giunti alle casse di pagamento veloce uno dei due ragazzi, il minorenne, pagava solo una bottiglia di the, mentre gli altri due superavano le barriere antitaccheggio senza pagare nulla. In seguito all’allarme emesso dall’antitaccheggio, il titolare chiedeva ai soggetti di controllare gli scontrini e, in tale circostanza, la ragazza riusciva a scappare e a far perdere le sue tracce, mentre gli altri due, per eludere il controllo, colpivano più volte il titolare con dei pugni al volto e si guadagnavano la fuga. Dopo pochi metri, i due soggetti venivano raggiunti e bloccati dagli agenti, giunti tempestivamente sul posto.

Per quanto sopra esposto, si procedeva all’arresto per il reato di rapina in concorso e lesioni personali con successiva traduzione in carcere.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.