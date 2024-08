(AGENPARL) - Roma, 22 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 22 agosto 2024 Carceri, Nappi (Lega) “Dati sovraffollamento non ci sorprendono, emblema

fallimento sinistra”

“I dati diffusi oggi da Samuele Ciambriello, Garante campano dei detenuti,

sul sovraffollamento degli istituti penitenziari campani sono drammatici ma

purtroppo non ci sorprendono, anzi testimoniano il fallimento della

sinistra sul tema. Anche per questo non accettiamo lezioni da chi ha

predicato e praticato la cultura del ‘libera tutti’ senza risolvere nulla

ma anzi lasciando in eredità la situazione drammatica che soprattutto le

guardie penitenziarie scontano sulla loro pelle ogni giorno. Alle solite

ricette fallimentari della sinistra noi della Lega preferiamo soluzioni

concrete, come il decreto Carceri appena approvato: nessun sconto di pena,

nessun svuota carceri, che non risolvono il problema alla radice ma più

agenti e più sicurezza per le nostre comunità”. Lo scrive in una nota

Severino Nappi, capogruppo Lega nel Consiglio regionale della Campania.

Prof. Avv. Severino Nappi

Capogruppo Lega Consiglio regionale della Campania

Coordinatore Lega Città Metropolitana di Napoli

Ufficio Stampa