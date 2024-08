(AGENPARL) - Roma, 22 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 22 agosto 2024 CACCIA, POLIZIOTTO FERITO. M5S: “GRAVISSIMO ATTO CHE DENOTA CLIMA DI

TERRORE E AGGRESSIVITA'”

Roma, 21 agosto 2024 – “Un ispettore della polizia provinciale di Firenze

è stato ferito con un fucile da caccia e proiettili a frammentazione.

L’aggressione è avvenuta di notte, mentre con alcuni colleghi era appostato

in una azione anti bracconaggio a Barberino del Mugello. Gli abitanti di un

appartamento all’interno di una azienda faunistica hanno sparato colpendo

il poliziotto al braccio, causandogli numerose e scomposte fratture.

L’uomo, 56 anni, è ricoverato e per pura fortuna non è in pericolo di vita.

Esprimiamo tutta la nostra vicinanza all’agente e al corpo di polizia

provinciale che, spesso con risorse limitate, deve affrontare la piaga del

bracconaggio in un clima sempre più aggressivo, cattivo e violento. Un

clima che è frutto anche di politiche altrettanto aggressive e che

sostengono la caccia e strizzano l’occhio al bracconaggio spesso forzando

le regole istituzionali. Chiediamo che sulla vicenda sia fatta la massima

chiarezza». Così Sergio Costa, vicepresidente della Camera coordinatore

del Comitato Pianeta 2050 del M5S, l’onorevole Andrea Quartini e i

parlamentari Alessandro Caramiello, Ilaria Fontana, Carmen Di Lauro e

Gisella Naturale del Comitato Pianeta 2050.