(ARC) Vitivinicoltura: Zannier, ottimisti su vendemmia, ma incognita meteo

(AGENPARL) - Roma, 22 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 22 agosto 2024 Udine, 22 ago – “C’? ottimismo per l’annata vitivinicola 2024

anche se il clima ci ha abituati a non dire nulla fino all’ultimo

momento; siamo comunque fiduciosi e speriamo di raccogliere i

risultati di quella che si prospetta una vendemmia positiva”.

Questo l’auspicio espresso dall’assessore regionale alle Risorse

agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier per l’annata

2024 del settore vitivinicolo. L’occasione per tracciare qualche

previsione ? stato l’evento Prevendemmiale dell’Associazione

Enologi Enotecnici Italiani (Assoenologi) che si ? svolto oggi

pomeriggio nella sede della biblioteca del dipartimento di

Agraria del Polo Scientifico – Tecnologico dell’Universit? degli

Studi di Udine.

“Quello svolto da Assoenologi ? un lavoro estremamente prezioso –

ha commentato Zannier -. Ringrazio tutte le associazioni e gli

operatori qui riuniti per le attivit? che svolgono. Oggi si apre

la stagione in cui operano gli enologi, fino a ieri operavano gli

agronomi: agronomi ed enologi sono parte di un’unica partita che

in questa regione raggiunge livelli qualitativi anche superiori

alle attese del mercato. Per questo il nostro vino deve ottenere

il giusto riconoscimento in termini di ritorno economico, con

quantit? e qualit? coerenti con il mercato e con una promozione

corretta”.

“Possiamo raccontare la qualit? del nostro vino soltanto

raccontando anche l’identit? e la qualit? di un territorio” ha

sancito Zannier, invitando enologi e operatori a rafforzare le

collaborazioni e a condividere la conoscenza. “La Regione – ha

aggiunto l’assessore – ha il compito di mettere in campo le

risorse per realizzare le idee imprenditoriali e supportare il

settore nella sua crescita e innovazione”.

All’evento, il pi? importante per Assoenologi nonch? uno dei pi?

prestigiosi del comparto, hanno preso parte le rappresentanze

delle associazioni di categoria dell’ambito agroalimentare

regionale e del settore vitivinicolo regionale in particolare.

L’appuntamento ? occasione di confronto prima dell’avvio della

vendemmia sull’andamento dell’annata vitivinicola e sulle