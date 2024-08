(AGENPARL) - Roma, 21 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 21 agosto 2024 COMUNICATO STAMPA

VASTO INCENDIO AL PRATONE DI TORRE SPACCATA E CINECITTÀ

FERITI TRE VOLONTARI E UN VIGILE DEL FUOCO. SINDACO IN COSTANTE COLLEGAMENTO CON PROTEZIONE CIVILE E STRUTTURE SANITARIE

Roma, 21 agosto 2024 . Questo pomeriggio è scoppiato un vasto incendio di sterpaglie nell’area verde non di proprietà di Roma Capitale che si sviluppa tra i quartieri di Torre Spaccata e Cinecittà. Tutte le forze disponibili dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile di Roma Capitale sono intervenute nell’area con operatori e mezzi.

Le fiamme alimentate dal forte vento hanno purtroppo provocato il ferimento di tre volontari della Protezione Civile e di un Vigile del Fuoco, già trasferiti all’Ospedale Sant’Eugenio, e hanno anche avvolto e distrutto un mezzo della Protezione civile, il veicolo multifunzione 4×4 Graelion.

Il Sindaco Gualtieri è in costante collegamento con il Direttore della Protezione Civile di Roma Capitale e con le strutture sanitarie per sincerarsi delle condizioni di salute dei feriti e verificare la situazione relativa alle operazioni di spegnimento, che stanno proseguendo senza sosta.

Un altro vasto incendio è in corso nella zona di Castel Romano dove stanno anche intervenendo Protezione civile e Vigili del Fuoco.

L’intera Amministrazione capitolina si stringe intorno ai volontari e al vigile del fuoco feriti e ringrazia tutti gli uomini e le donne che ogni giorno si impegnano a garantire la sicurezza dei cittadini mettendo a rischio la loro stessa vita.