Soccorritori feriti a Roma, sottosegretario al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco: “Sono in contatto col comandante, l’auspicio che i 4 feriti tornino presto a casa. Grazie al personale medico”

(AGENPARL) - Roma, 21 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 21 agosto 2024 *MINISTERO DELL’INTERNO – UFFICIO STAMPA *

*SOTTOSEGRETARIO EMANUELE PRISCO*

* Dichiarazione del Sottosegretario al Ministero dell’Interno Prisco:*

“Desidero esprimere la mia vicinanza e i miei più sinceri auguri di pronta

guarigione al caposquadra dei Vigili del Fuoco Mariotti e ai tre volontari

della Protezione Civile di Roma Capitale rimasti feriti nello spegnimento

di un incendio oggi a Roma in zona Cinecittà. Confido che siano al più

presto dimessi per tornare in salute alle loro famiglie ed in servizio.

Grazie ancora una volta tutti gli operatori del soccorso che hanno operato

con coraggio e professionalità per domare l’incendio divampato in zona

Cinecittà ed anche al personale medico intervenuto prontamente sul posto

per prendersi cura dei feriti, così come a quello dell’ospedale

Sant’Eugenio cui sono affidati i soccorritori rimasti ustionati. Sono in

contatto con il comandante De Acutis per informarmi sulle condizioni dei

feriti e per suo tramite ho inviato agli operatori delle squadre

intervenute a Torre Spaccata un messaggio di vicinanza e di affetto”.

*E’ quanto afferma il sottosegretario all’Interno con delega ai Vigili del

Fuoco, Emanuele Prisco.*

*Delia Cipullo*