Richiesta divulgazione – 24 agosto 2024 concerto di apertura – 25 agosto 2024 Cerimonia del Tè

Mostra della Ceramica Castellamonte

Comunicato stampa

19 agosto 2024

Fuori programma d’eccezione a Palazzo comunale

La Cerimonia del Tè

con l’artista Zhou Yiqi

Evento collaterale ufficiale – domenica 25 agosto ore 10,30

Fuori programma d’eccezione alla 63a edizione della Mostra della Ceramica di Castellamonte, con

l’inserimento domenica 25 agosto della “Cerimonia del Tè”, iscritta nella lista Unesco come

patrimonio immateriale. La cerimonia aperta al pubblico, sarà proposta dall’artista Zhou Yiqi, che fa

parte della delegazione cinese presente alla Mostra, coordinata da Chen Ming Presidente dell’Ass.

Angi, ed avrà inizio alle ore 10.30 in sala Consiglio del Palazzo comunale.

All’inizio dell’incontro è prevista la consegna di una pregevole opera d’arte realizzata per

l’occasione, dal pittore canavesano Michele La Falce della collezione “Viaggio in Cina”, collana

editoriale della Edizioni Pedrini. La nota artista cinese Zhou Yiqi sarà accolta dal Sindaco Pasquale

Mazza, dal Curatore della Mostra Giuseppe Bertero, dal Pres. Angi Chen Ming, dall’Ambasciatrice

della ceramica di Castellamonte Sandra Baruzzi, dal pittore italiano Michele La Falce e dal

Direttore editoriale Ennio Pedrini.

La cerimonia del tè è una pratica estremamente precisa di preparazione della bevanda di cui proprio

con la teiera e le tazze rigorosamente in ceramica insieme ai gesti, ai rituali, agli strumenti volti alla

preparazione del tè perfetto rientrano in un processo meditativo ritenuto utile a superare le difficoltà

della giornata e delle preoccupazioni: un momento di contemplazione, di raggiungimento della

felicità spirituale interna, di approccio alla semplicità e all’umiltà, in una cerimonia formale,

simbolica e di ricerca interiore.

Non è necessariamente una pratica religiosa, ma la cerimonia è fondata sul principio per cui ogni

cosa è preziosa e richiede dedizione ed attenzione. La preparazione segue quattro principi

fondamentali: il rispetto, l’armonia, la purezza e la tranquillità.

In poche parole è un vero e proprio rito che riguarda non solo la persona fisica, ma soprattutto lo

spirito, l’armonia e la calma, tanto che ancora oggi sono molte le scuole tradizionali che in Cina

insegnano come organizzare una perfetta cerimonia: non è solo il rito in sé di versare e bere il tè, ma

parte già dalla scelta dei materiali in primis la ceramica, con cui verrà preparato e servito, passando

dalle varie fasi di preparazione sino ad arrivare al momento della degustazione.