(AGENPARL) - Roma, 21 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 21 agosto 2024 *PRIMAVERA DI PRAGA, FOTI (FDI): MAI DIMENTICARE OPPRESSIONE COMUNISTA*

“Mai dimenticare l’invasione della Cecoslovacchia, da parte dell’Unione

Sovietica e dei Paesi satelliti, avvenuta nella notte tra il 20 e il 21

agosto 1968. 500.000 soldati, migliaia di carri armati e centinaia di aerei

ed elicotteri attraversarono le frontiere per porre fine alla Primavera di

Praga, e cioè al tentativo di riformare l’oppressivo Stato comunista.

Eroica fu la resistenza del popolo slovacco e, in particolare, delle

centinaia di migliaia di giovani che sfidarono nelle piazze i carri armati

sovietici per difendere la propria Patria e la propria Libertà. Centinaia

furono i morti ed i feriti. Il loro sacrificio non impedì la

“normalizzazione” che, in pochi mesi, riportò la Cecoslovacchia a

pedissequamente allinearsi ai voleri della Unione Sovietica del comunista

Breznev. Dopo l’Ungheria nel 1953, tocco’ alla Cecoslovacchia nel 1968 di

vedere violata dai carri armati dell’Unione Sovietica la propria sovranità

nazionale e toccare con mano il volto disumano ed oppressore del comunismo.

Allora i comunisti italiani dissero niente. Chissà se anche oggi i loro

eredi staranno muti”.

Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

Roma, 21 agosto 2024