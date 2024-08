Mercanti (PD) su Campo di Marte: “La Regione ha investito e continuerà a investire risorse importanti sia su Campo di Marte che su sanità lucchese” | Comunicato stampa e foto

(AGENPARL) - Roma, 21 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 21 agosto 2024 Mercanti (PD) su Campo di Marte: “La Regione ha investito e continuerà a investire risorse importanti sia su Campo di Marte che su sanità lucchese”.

“Ho aspettato qualche giorno prima di esprimere pubblicamente il mio pensiero perché non riuscivo a capire il motivo della polemica ferragostana su Campo di Marte senza che sia successo nessun fatto nuovo”. A dirlo è la consigliera PD, Valentina Mercanti.

“Il piano delle alienazioni è lo stesso del 2015, mai cambiato da anni. Alla base ci sono anche obblighi di legge che impongono di mettere in vendita gli immobili che negli anni sono comunque stati riutilizzati e valorizzati. Mi accontento? Certo che no, c’è ancora da investire, progettare e programmare e nel mio ruolo di consigliera regionale non mi sottraggo ma rimango esterrefatta che anche il referente della sanità del comune di Lucca gridi allo scandalo: viene da pensare che non conosca le cose e parli a vanvera, creando il solito allarmismo a cui ormai siamo abituati, senza mai proporre progetti e soluzioni fattive come se ancora si trovasse all’opposizione e non al governo. Con il partito che rappresento lo abbiamo sempre detto chiaramente: siamo contrari a qualsiasi speculazione su Campo di Marte, ne vogliamo un uso pubblico e su questo punto il Comune può fare più della Regione. Con lo strumento urbanistico di sua competenza, infatti, può rendere un immobile appetibile o non appetibile, garantendone una peculiarità o una certa finalità anche per il futuro”.

“Quello che però a questo punto resta da chiedersi – continua la consigliera Mercanti – è questo: ma l’amministrazione comunale di Lucca, sindaco in primis, che idee hanno per i padiglioni inutilizzati del Campo di Marte? Il Comune ha possibilità di dare indicazioni chiare e concrete attraverso proprio lo strumento del piano operativo, su cui l’amministrazione sta lavorando oggi. Essere al governo della città richiede responsabilità, programmazione e progettualità: fare polemica e gridare allo scandalo – senza proporre niente e senza avere un’idea compiuta – non è un modo per dare risposte. L’area del Campo di Marte è strategica per la città di Lucca e per la Piana tutta: un’area che deve restare a finalità pubblica con un’impronta forte sul socio-sanitario, per attivare servizi ulteriori per i cittadini e per rafforzare tutto il sistema della sanità territoriale. Da qui, l’impegno della Regione Toscana – durante il periodo Covid – per attrezzare e attivare i padiglioni del Campo di Marte; così i lavori oggi in corso per la realizzazione del nuovo ospedale di comunità, che rappresenterà un presidio socio-assistenziale strategico per la Piana di Lucca, rafforzando così la presenza di servizi, prestazioni e assistenza sul territorio”.

“Il Comune – conclude Mercanti – non è un comitato. Del comitato apprezzo impegno e battaglie, perché è sempre un piacere quando si vedono i cittadini impegnati per la città, ma non è certo richiesto ai comitati proporre soluzioni o conoscere le carte, quello spetta agli amministratori che anche in questo caso, invece, stanno dimostrando di non studiare e di non approfondire niente. O forse di essere in malafede, che è anche peggio”.