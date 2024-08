(AGENPARL) - Roma, 21 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 21 agosto 2024 Immigrazione: Candiani (Lega), dati su irregolarità confermano validità nostra politica. Bene Piantedosi

Roma, 21 ago. – “È paradossale che, mentre emergono i primi dati che confermano la validità delle scelte fatte con determinazione dalla Lega per rafforzare seriamente i controlli sulla concessione dei permessi agli stranieri regolari, facendo emergere ben 305 irregolarità commesse nell’ottenimento dei permessi, ci siano ambienti di Fi, vicini alle idee politiche del Partito Democratico, che vorrebbero un allentamento o un ampliamento delle regole per l’ottenimento della cittadinanza. Tutto ciò, ovviamente, non può che trovare l’opposizione della Lega, che con Matteo Salvini al Viminale e, continuando con il Ministro Piantedosi, ha come pilastro irremovibile il contrasto a qualsiasi forma di illegalità nell’immigrazione o nell’ingresso nel Paese. Peraltro, è importante ricordare che chi vuole diventare un buon cittadino deve entrare regolarmente in Italia. È contraddittorio voler far diventare cittadino italiano chi entra irregolarmente. Oggi è possibile entrare regolarmente in Italia e diventare cittadini seguendo la legge 91 del 1992, come hanno fatto centinaia di migliaia di cittadini stranieri regolarmente residenti rispettando le regole”.

Così il deputato della Lega Stefano Candiani.