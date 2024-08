(AGENPARL) - Roma, 21 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 21 agosto 2024 De Maria (PD). Sicurezza a Bologna. Assumerò iniziative parlamentari

“Anche gli episodi degli ultimi giorni ci dicono della presenza a Bologna di episodi di illegalità e insicurezza. Come ho avuto modo di dire in più occasioni, anche assumendo iniziative legislative, in particolare a partire da situazioni di degrado e criminalità legate allo spaccio di droga. Ha ragione il sindaco Lepore: servono più risorse per le Forze dell’ Ordine e servono più risorse per la prevenzione. Anche con il collega Merola avevamo assunto in merito iniziative parlamentari fin dall’inizio della legislatura. Alla ripresa della attività parlamentare intendo promuovere un atto si sindacato ispettivo a sostegno della lettera del Sindaco di Bologna al Ministro dell’Interno”. Così Andrea De Maria, deputato PD

Roma, 21 agosto 2024

