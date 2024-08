(AGENPARL) - Roma, 21 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 21 agosto 2024 Cittadinanza. Bonelli: Tajani e FI costruiscano intesa con opposizioni

sullo ius scholae

“L’apertura di Antonio Tajani sul tema dello Ius Scholae è un segnale

importante, che riconosce la necessità di aggiornare la nostra legislazione

in modo da riflettere l’evoluzione sociale e culturale del nostro Paese. Lo

Ius Scholae non è solo una questione tecnica, ma un atto di giustizia

sociale e di avanzamento culturale che l’Italia non può più permettersi di

rimandare. È il momento di agire con responsabilità e determinazione. Forza

Italia e Tajani collaborino con le opposizioni per costruire una

maggioranza trasversale in Parlamento che porti avanti questa riforma

fondamentale. Chi si forma nelle nostre scuole merita di essere

riconosciuto come cittadino italiano a tutti gli effetti. La nostra

proposta è chiara: apriamo un dialogo costruttivo e condiviso per

realizzare lo Ius Scholae, un passo avanti necessario per il progresso

culturale e democratico del nostro Paese”.