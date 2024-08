(AGENPARL) - Roma, 21 Agosto 2024

Piacenza, 21 agosto 2024

Oggetto: Avviso pubblico per la ricerca di volontari, l’assessora Corvi replica alle

consigliere di minoranza. “Rispettate le consuete procedure”

L’assessora al Welfare Nicoletta Corvi torna sull’avviso pubblico destinato

ad associazioni di volontariato e promozione sociale per lo svolgimento di attività

educative e culturali, con scadenza il 28 agosto, replicando alle note di alcune esponenti

del centrodestra sull’argomento. “Ancora una volta, di fronte ai maldestri tentativi di

mistificazione di parte dell’opposizione, siamo costretti a precisazioni ovvie ma

necessarie; sia per dovere di chiarezza nei confronti dei cittadini, sia a tutela degli uffici

e dei dipendenti comunali, il cui lavoro svolto con professionalità e nel pieno rispetto

delle regole viene messo sotto accusa senza motivo, solo per il gusto della polemica”.

“Non c’è stata, in questa pratica, alcuna disattenzione o superficialità: il termine entro

cui presentare le candidature – spiega Corvi – è specificato chiaramente nell’avviso,

accessibile anche dalla home page del sito web comunale e regolarmente pubblicato

all’Albo pretorio. Semplicemente, come la consigliera Soresi, le ex assessore Opizzi e

Sgorbati dovrebbero ben sapere, la data viene inserita solo al momento

della pubblicazione, per essere certi che trascorrano i giorni previsti dalla norma a

tutela dei potenziali interessati. L’unico documento che non contiene l’indicazione

della scadenza è la determina con cui il dirigente ha approvato lo schema di avviso e il

relativo impegno di spesa: questa è la prassi, perché la divulgazione dell’avviso vero e

proprio tramite l’Albo pretorio potrebbe avvenire il giorno dopo o, se occorre attendere

il visto della Ragioneria, anche successivamente. La procedura – aggiunge l’assessora

Corvi – era la medesima già per l’Amministrazione Barbieri, che nessuno ha bisogno

di copiare e nessuno ha peraltro bacchettato: al contrario, ho sottolineato positivamente

che proprio la Giunta in cui la consigliera Sgorbati ricopriva il mio ruolo ha avuto il

merito di regolare con una convenzione e un iter a evidenza pubblica i rapporti

quest’ambito, come previsto dal Codice del Terzo Settore”.

“Per quanto riguarda l’ennesima presa di posizione di Sara Soresi – commenta

Nicoletta Corvi – sono certa che come avvocato e consigliera comunale

sappia distinguere tra due atti di natura diversa: da una parte l’avviso pubblico per la

ricerca di organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale che

possano individuare al proprio interno volontari da impegnare in varie attività a favore

della collettività, tra cui non mancherà l’affiancamento ai soggetti gestori del pre e post

scuola; dall’altra la delibera con cui abbiamo approvato, la scorsa settimana, nuove

modalità per l’organizzazione e il sostegno da parte del Comune di questo specifico

servizio, essenziale per le famiglie, d’intesa con i dirigenti scolastici”.

“Mi dispiace – conclude l’assessora – deludere la consigliera Soresi, ma

l’Amministrazione aveva già dato notizia del fatto che i dirigenti scolastici avessero

scritto a tutti i genitori per informarli delle nuove modalità, attraverso l’impiego di

soggetti qualificati che esprimano alle scuole stesse disponibilità ad attivare il servizio.

Parliamo di due cose diverse: da una parte l’Avviso per la ricerca, da parte del Comune,

di volontari cui affidare attività di interesse generale e collettivo, dall’altra le scuole

che stanno raccogliendo le disponibilità di soggetti del terzo settore (associazioni di

volontariato, cooperative sociali e Aps) per l’avvio di un servizio educativo, fondato

su requisiti di competenza specifica ed esperienza, tali da garantire lo svolgimento

dell’attività con continuità e in piena sicurezza per tutte le persone coinvolte.

Descriverli come se fossero la stessa cosa non è corretto e credo che, a dispetto delle

accuse rivolte alla sottoscritta, sia invece questo modo di fare a svilire e offendere

l’intelligenza delle persone che al contrario, credo, abbiano ben colto la differenza tra

i due ambiti di impegno e i relativi soggetti coinvolti”.

