(ARC) Sport: Fedriga, Triestina in campo con progetto di lungo periodo

(AGENPARL) – mer 21 agosto 2024 Trieste, 21 ago – “La nuova propriet? della Triestina Calcio,

giunta al suo secondo anno, guarda al lungo periodo con

investimenti non solo in termini sportivi ma anche

infrastrutturali e per questo ha trovato nelle istituzioni forte

partnership e collaborazione: la Regione, in particolare, ? main

sponsor perch? crede che lo sport sia un veicolo importante di

trasmissione di valori, da un lato, e una grande opportunit? di

visibilit? per il Friuli Venezia Giulia dall’altro”.

? il messaggio che il governatore Massimiliano Fedriga ha portato

oggi allo stadio Rocco in occasione della presentazione della

stagione 2024-2025 della Triestina Calcio la cui prima squadra

milita nel campionato di serie C. Fedriga ha partecipato alla

serata prendendo la parola dal prato insieme al presidente Ben

Rosenzweig rivolto verso la curva dove erano assiepati i tifosi

rossoalabardati e ha ricevuto la maglietta della squadra.

“Lo sport – ha osservato Fedriga – ? fondamentale per costruire

il cittadino di domani perch? insegna il sacrificio e l’impegno

ed educa anche al fallimento, anche se tutti speriamo che per la

prima squadra sia una stagione di successi. Al presidente

Rosenzweig rivolgo un grosso in bocca al lupo, con quel pizzico

di scaramanzia che serve in vista dell’inizio del campionato”.

Nel corso della serata sono stati presentati staff al completo e

giocatori, anche se il calciomercato ? ancora aperto. Il

campionato inizier? sabato prossimo allorch? l'”Unione”, agli

ordini dell’allenatore Michele Santoni, affronter? allo stadio

Rocco alle 18 l’Arzignano Valchiampo.

