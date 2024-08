ANIMALI, SANTORI (LEGA): “BARBONCINO UCCISO DA PITBULL, IL REGOLAMENTO CAPITOLINO È DA RISCRIVERE”

(AGENPARL) - Roma, 21 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 21 agosto 2024 “Quanto accaduto perfino in strada, a largo Preneste, con un barboncino

ucciso da un pitbull, è gravissimo, eppure ancora attendiamo risposta

all’interrogazione presentata maggio per chiedere di modificare l’attuale

regolamento sul comportamento dei proprietari dei cani”. Lo dichiara in una

nota il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori, commentando

l’incidente avvenuto al Prenestino. “Basta con le passeggiate che si

trasformano in attentati alla pubblica incolumità a causa di proprietari

incoscienti, distratti, e a volte, purtroppo, non educati al rispetto degli

altri, delle regole e dei propri stessi animali. Il sindaco Gualtieri ponga

fine a situazioni di grave e quotidiano pericolo che si ripetono troppo

spesso soprattutto in ville e parchi, dove è consentito far passeggiare i

cani senza guinzaglio se non c’è nessuno: i quadrupedi siano portati sempre

al guinzaglio, con museruola le specie aggressive, se al di fuori dalle

aree loro dedicate, che devono essere ben recintate con le norme esposte

chiaramente agli ingressi. È necessario modificare i comportamenti dei

proprietari: anche il problema delle deiezioni non raccolte è sotto gli

occhi di tutti nell’intera città. Roma Capitale si impegni nel controllo, e

diventi responsabile in solido con coloro che causano danni e aggressioni

con i propri animali in aree pubbliche. La sinistra smetta di agitare la

banderuola della libertà di arroganza, illegalità e maleducazione a

discapito della sicurezza dei cittadini e al benessere degli stessi

quattrozampe”, conclude.

Interrogazione in allegato

Roma, 21 agosto 2024

*On. Fabrizio Santori*

*capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina*