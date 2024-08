(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 20 agosto 2024 STELLANTIS, MARCHESCHI (FDI): CIG AGLI OPERAI E STIPENDI STELLARI AL MANAGEMENT, ECCO LA LORO POLITICA ‘SOCIALE’

“Cassa integrazione per gli operai, stipendi da nababbi al management: ecco la politica ‘sociale’ di Stellantis che in un anno, nel 2023, ha mandato a casa circa 15mila suoi lavoratori fra Italia e Stati Uniti dove si sono anche registrate vibranti proteste, a fronte di un’Italia dove il sindacato Cgil non ha mosso un dito perché più impegnato a fare politica contro il governo che a difendere i diritti dei lavoratori. E questo mentre sono caduti nel vuoto i proclami dell’azienda per l’aumento di volumi di produzione nella nostra Nazione: complimenti davvero”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi.

